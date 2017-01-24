ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Промсвязьбанк стал партнёром Министерства сельского хозяйства РФ в рамках программы льготного кредитования организаций агропромышленного комплекса. Госпрограмма позволит сельскохозяйственным производителям получать краткосрочные и инвестиционные кредиты по льготной ставке не выше 5% годовых, а Минсельхоз компенсирует банкам-кредиторам выпадающие доходы в размере ключевой ставки ЦБ РФ (10% годовых) из Федерального бюджета.

Программа была разработана на смену действующей модели субсидирования кредитов для агропромышленного комплекса и призвана повысить эффективность и упростить предоставление льгот. Ключевое преимущество новой программы в том, что договор заёмщика с банком заключается сразу по льготной ставке не более 5%, а все коммуникации с Минсельхозом будут осуществляться кредитной организацией.

"Соглашение с Министерством сельского хозяйства позволит банку усовершенствовать условия кредитования клиентов и увеличить объемы финансирования агропромышленного комплекса. Должен отметить, что Промсвязьбанк активно участвовал в разработке и согласовании с банковским сообществом новых правил и порядка предоставления льгот, и готов содействовать в получении нашими клиентами субсидирования в рамках этой программы", - прокомментировал соглашение Евгений Козеренко, руководитель корпоративного блока Промсвязьбанка.

На сегодняшний день соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ было заключено только тремя банками: Промсвязьбанком, Россельхозбанком и Альфа-банком.