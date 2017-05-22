РЖД увеличивает количество рейсов поездов "Сапсан"
22.05.2017, 21:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В целях удовлетворения повышенного спроса на перевозку пассажиров высокоскоростными поездами "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом в преддверии школьных каникул ОАО "РЖД" увеличивает количество рейсов поездов.
Продажа билетов на данные поезда уже открыта во всех железнодорожных кассах дальнего следования и на официальном сайте ОАО "РЖД".
Отметим, что цены на билеты в бизнес-класс некоторых поездов "Сапсан", отправлением с 24 по 30 мая, снижены.
Продажа билетов на данные поезда уже открыта во всех железнодорожных кассах дальнего следования и на официальном сайте ОАО "РЖД".
Отметим, что цены на билеты в бизнес-класс некоторых поездов "Сапсан", отправлением с 24 по 30 мая, снижены.