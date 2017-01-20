ROSHEN приняла решение остановить работу Липецкой кондитерской фабрики
20.01.2017, 16:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Липецкая фабрика компании Roshen останавливает производственную деятельность по "политическо-экономическим причинам". Об этом говорится в пресс-релизе компании.
В сообщении говорится, что полная остановка и консервация запланированы на апрель 2017 года.
"Начиная с 2013 года, производство фабрики сократилось в три раза. Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после запрета Роспотребнадзором в 2013 году экспорта украинской продукции Roshen на территорию России, и активная антиукраинская пропаганда в российских СМИ, и препятствие росту представленности продукции Roshen на полках магазинов", - рассказали в компании.
В пресс-релизе также говорится, что из-за спада производства на фабрике приходилось проводить массовые сокращения. Оставшихся 700 сотрудников предупредили о предстоящей остановке деятельности.
В Кремле прокомментировали закрытие фабрики. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова фабрика могла продолжать работу.
"Компания могла бы продолжать работу, но если акционеры принимают такое решение (о закрытии), это их суверенное решение", - сказал он.
В апреле 2015 года в отношении липецкой фабрики Roshen было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Следствие считает, что при строительстве фабрики было похищено 180 млн руб. бюджетных средств. На имущество фабрики был наложен арест, но позже Roshen удалось его обжаловать. В октябре 2016 года прокуратура выявила многочисленные нарушения требований по промышленной безопасности на фабрике Roshen.
В конце октября, выступая на сессии дискуссионного клуба "Валдай", президент России Владимир Путин напомнил, что фабрика Roshen в Липецкой области принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. Он тогда отмечал, что у предприятия "есть некоторые проблемы, связанные с невозвратом НДС". "Судебные органы ввели определённые ограничительные меры, но фабрика работает, работает ритмично, выплачивает зарплату, получает прибыль, и нет никаких ограничений, связанных с использованием этой прибыли, в том числе и с переводом её за границу", - говорил Путин. В Roshen тогда заявили, что слова президента подтверждают его причастность к проверкам, уголовным делам и аресту имущества фабрики.
Roshen принадлежит Порошенко, но передана в трастовое управление Rothschild Trust.
В сообщении говорится, что полная остановка и консервация запланированы на апрель 2017 года.
"Начиная с 2013 года, производство фабрики сократилось в три раза. Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после запрета Роспотребнадзором в 2013 году экспорта украинской продукции Roshen на территорию России, и активная антиукраинская пропаганда в российских СМИ, и препятствие росту представленности продукции Roshen на полках магазинов", - рассказали в компании.
В пресс-релизе также говорится, что из-за спада производства на фабрике приходилось проводить массовые сокращения. Оставшихся 700 сотрудников предупредили о предстоящей остановке деятельности.
В Кремле прокомментировали закрытие фабрики. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова фабрика могла продолжать работу.
"Компания могла бы продолжать работу, но если акционеры принимают такое решение (о закрытии), это их суверенное решение", - сказал он.
В апреле 2015 года в отношении липецкой фабрики Roshen было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Следствие считает, что при строительстве фабрики было похищено 180 млн руб. бюджетных средств. На имущество фабрики был наложен арест, но позже Roshen удалось его обжаловать. В октябре 2016 года прокуратура выявила многочисленные нарушения требований по промышленной безопасности на фабрике Roshen.
В конце октября, выступая на сессии дискуссионного клуба "Валдай", президент России Владимир Путин напомнил, что фабрика Roshen в Липецкой области принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. Он тогда отмечал, что у предприятия "есть некоторые проблемы, связанные с невозвратом НДС". "Судебные органы ввели определённые ограничительные меры, но фабрика работает, работает ритмично, выплачивает зарплату, получает прибыль, и нет никаких ограничений, связанных с использованием этой прибыли, в том числе и с переводом её за границу", - говорил Путин. В Roshen тогда заявили, что слова президента подтверждают его причастность к проверкам, уголовным делам и аресту имущества фабрики.
Roshen принадлежит Порошенко, но передана в трастовое управление Rothschild Trust.