ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В соответствии с производственным графиком конвейер GM-АВТОВАЗ будет остановлен с 27 декабря 2016 года по 8 января 2017 года включительно. В период плановой остановки конвейера на предприятии будет проводиться профилактическое обслуживание оборудования, сообщает пресс-служба СП. Начиная с 9 января 2017 года конвейер предприятия возобновит работу.

Напомним, с февраля 2016 года GM-АВТОВАЗ перешёл на работу в одну смену 5 дней в неделю вместо двухсменного графика, при этом скорость сборочного конвейера была увеличена практически вдвое.