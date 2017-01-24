Работы по 19 особо значимым объектам находятся на контроле московских властей
24.01.2017, 18:00
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Работы по 19 особо значимым объектам находятся на контроле города и лично мэра Сергея Собянина, - рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин. Он уточнил, что 12 объектов являются федеральными, оставшиеся семь - инвесторские.
В числе федеральных объектов, работы на которых планируется выполнить в текущем году, - студенческий комплекс Московской консерватории и два ее учебных корпуса. В период 2018-2020 согласно принятым решениям Правительства Российской Федерации планируется завершить работы по реставрации здания Политехнического музея, Музея изобразительных искусств им. Пушкина и Третьяковской галереи.
В числе федеральных объектов, работы на которых планируется выполнить в текущем году, - студенческий комплекс Московской консерватории и два ее учебных корпуса. В период 2018-2020 согласно принятым решениям Правительства Российской Федерации планируется завершить работы по реставрации здания Политехнического музея, Музея изобразительных искусств им. Пушкина и Третьяковской галереи.