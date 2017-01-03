Разработан новый способ демонтажа старых атомных подлодок
03.01.2017, 11:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Специалистами Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ), что находится Сарове, осуществлена разработка простого и малозатратного способа по утилизации корпусов атомных подводных лодок (АПЛ), которые выработали свой ресурс. Речь идёт о методе взрывной резки, о котором рассказали в центре.
"Цель проекта – получение эффективного инструмента для выполнения демонтажа корпусов атомных подводных лодок выведенных из эксплуатации. Существующие методы утилизации – очень трудоёмкие и не всегда безопасные для здоровья персонала, поэтому учёными РФЯЦ-ВНИИЭФ и был разработан способ взрывной резки корпусов АПЛ", - сообщили в центре.
Дело в том, что с девяностых годов прошлого столетия атомные субмарины подготавливались к утилизации посредством газорезки, а, кроме того, для этой же цели использовались плазменные резаки.
Надо отметить, что все эти мероприятия проводились на специальных предприятиях, а заключались они в том, что из подлодок выгружалось ядерное топливо, после чего все отсеки, в том числе, и реакторный, последовательно режут на фрагменты, для того, чтобы их было удобно транспортировать.
Надо сказать, что описанный выше процесс является не только довольно сложным, но и опасным для здоровья, что сопряжено с крупными габаритами корпусов и необходимостью проводить описанные выше работы в полузакрытых помещениях, а нередко и при повышенной радиации.
Начиная разговор о методе взрывной резки, следует, прежде всего, отметить, что речь идёт о прогрессивной технологией, которая лежит в его основе. По данной методике корпуса АПЛ режут, применяя удлинённые кумулятивные заряды.
Вначале изнутри с помощью вышеуказанных взрывчатых веществ режут прочные корпуса подлодок на фрагменты весом от шестидесяти до восьмидесяти тонн, они будут удерживаться на внешнем лёгком корпусе, который также может быть частично прорезан данным способом. При этом окончательное разделение фрагментов производится посредством с помощью газорезки. Получившиеся крупные фрагменты корпуса субмарин позже тоже могут быть подвержены резке с использованием взрывного способа.
"Данный метод обладает большой эффективностью и простотой, не требует большого количества затрат взрывчатого вещества и длительной подготовки к проведению работ. При этом технологический процесс высокопроизводительный и мало воздействует на окружающую инфраструктуру", - отметили сотрудники центра.
На отметить, что на данный момент на РФЯЦ-ВНИИЭФ уже проводится опытно-конструкторская отработка обозначенной технологии, более того, уже состоялись и первые испытания.
Однако в Федеральном ядерном центре полагают, что обсуждаемая технология является чрезвычайно перспективной, а потому его руководство рассчитывает на интерес и долголетнее сотрудничество с "РосРАО" (госпредприятие, занимающееся обращением с радиоактивными отходами в масштабах всей страны) в рамках федеральной программы "Промышленная утилизация АПЛ, надводных кораблей с ядерной энергетической установкой, судов атомного технологического обслуживания и реабилитация радиационно-опасных объектов до 2020 года".
Российский федеральный ядерный центр в Сарове занимается разработками в области обеспечения и поддержания надёжности и безопасности ядерного арсенала Российской Федерации, а, кроме того, высокотехнологичной продукции гражданского назначения.
"Цель проекта – получение эффективного инструмента для выполнения демонтажа корпусов атомных подводных лодок выведенных из эксплуатации. Существующие методы утилизации – очень трудоёмкие и не всегда безопасные для здоровья персонала, поэтому учёными РФЯЦ-ВНИИЭФ и был разработан способ взрывной резки корпусов АПЛ", - сообщили в центре.
Дело в том, что с девяностых годов прошлого столетия атомные субмарины подготавливались к утилизации посредством газорезки, а, кроме того, для этой же цели использовались плазменные резаки.
Надо отметить, что все эти мероприятия проводились на специальных предприятиях, а заключались они в том, что из подлодок выгружалось ядерное топливо, после чего все отсеки, в том числе, и реакторный, последовательно режут на фрагменты, для того, чтобы их было удобно транспортировать.
Надо сказать, что описанный выше процесс является не только довольно сложным, но и опасным для здоровья, что сопряжено с крупными габаритами корпусов и необходимостью проводить описанные выше работы в полузакрытых помещениях, а нередко и при повышенной радиации.
Начиная разговор о методе взрывной резки, следует, прежде всего, отметить, что речь идёт о прогрессивной технологией, которая лежит в его основе. По данной методике корпуса АПЛ режут, применяя удлинённые кумулятивные заряды.
Вначале изнутри с помощью вышеуказанных взрывчатых веществ режут прочные корпуса подлодок на фрагменты весом от шестидесяти до восьмидесяти тонн, они будут удерживаться на внешнем лёгком корпусе, который также может быть частично прорезан данным способом. При этом окончательное разделение фрагментов производится посредством с помощью газорезки. Получившиеся крупные фрагменты корпуса субмарин позже тоже могут быть подвержены резке с использованием взрывного способа.
"Данный метод обладает большой эффективностью и простотой, не требует большого количества затрат взрывчатого вещества и длительной подготовки к проведению работ. При этом технологический процесс высокопроизводительный и мало воздействует на окружающую инфраструктуру", - отметили сотрудники центра.
На отметить, что на данный момент на РФЯЦ-ВНИИЭФ уже проводится опытно-конструкторская отработка обозначенной технологии, более того, уже состоялись и первые испытания.
Однако в Федеральном ядерном центре полагают, что обсуждаемая технология является чрезвычайно перспективной, а потому его руководство рассчитывает на интерес и долголетнее сотрудничество с "РосРАО" (госпредприятие, занимающееся обращением с радиоактивными отходами в масштабах всей страны) в рамках федеральной программы "Промышленная утилизация АПЛ, надводных кораблей с ядерной энергетической установкой, судов атомного технологического обслуживания и реабилитация радиационно-опасных объектов до 2020 года".
Российский федеральный ядерный центр в Сарове занимается разработками в области обеспечения и поддержания надёжности и безопасности ядерного арсенала Российской Федерации, а, кроме того, высокотехнологичной продукции гражданского назначения.