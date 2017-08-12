Renault реализовала более 400 автомобилей по госпрограммам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль"
12.08.2017, 20:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В июле Renault Россия совместно с РН Банком присоединилась к государственным программам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". С момента старта программ было продано уже более 400 автомобилей, сообщает пресс-служба Renault Россия. Участники новых программ могут получить дополнительную скидку при покупке автомобилей Renault в кредит – 10% от его стоимости – наряду с действующими выгодными кредитными предложениями.
Как отмечается, государственная программа "Первый автомобиль" ориентирована на всех, кто впервые приобретает автомобиль, а "Семейный автомобиль" – на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми. Стоимость автомобиля не должна превышать 1 млн 450 тыс. рублей.
Участники новых программ могут с дополнительной выгодой приобрести Renault Logan и Sandero, а также модели SUV-сегмента – переднеприводный кроссовер Sandero Stepway, настоящий внедорожник Duster и стильный городской кроссовер Renault Kaptur. При этом, предложения суммируются с действующими программами: 2,9% и 4,9% на модельный ряд Renault.
Например, при покупке Renault Logan версии Access 1,6 л с МКП5 стоимостью 499 тыс. рублей в кредит, скидка по Renault Credit составит до 62 тыс. рублей, а для топовой версии Luxe Privilege – 93 тыс. рублей. Размер скидки при покупке Renault Sandero Stepway до 98 тыс. рублей, Renault Duster – 128 тыс. рублей и 148 тыс. рублей - для кроссовера Renault Kaptur.
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", по итогам семи месяцев 2017 года продажи Renault на российском рынке составили 71816 машин, что на 17% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвёртое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,5% против 7,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.
Как отмечается, государственная программа "Первый автомобиль" ориентирована на всех, кто впервые приобретает автомобиль, а "Семейный автомобиль" – на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми. Стоимость автомобиля не должна превышать 1 млн 450 тыс. рублей.
Участники новых программ могут с дополнительной выгодой приобрести Renault Logan и Sandero, а также модели SUV-сегмента – переднеприводный кроссовер Sandero Stepway, настоящий внедорожник Duster и стильный городской кроссовер Renault Kaptur. При этом, предложения суммируются с действующими программами: 2,9% и 4,9% на модельный ряд Renault.
Например, при покупке Renault Logan версии Access 1,6 л с МКП5 стоимостью 499 тыс. рублей в кредит, скидка по Renault Credit составит до 62 тыс. рублей, а для топовой версии Luxe Privilege – 93 тыс. рублей. Размер скидки при покупке Renault Sandero Stepway до 98 тыс. рублей, Renault Duster – 128 тыс. рублей и 148 тыс. рублей - для кроссовера Renault Kaptur.
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", по итогам семи месяцев 2017 года продажи Renault на российском рынке составили 71816 машин, что на 17% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвёртое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,5% против 7,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.
Источник: Автостат