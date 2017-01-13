ОРЕАНДА-НОВОСТИ Российские дилеры Renault в 2016 году реализовали 117230 автомобилей – на 3% меньше, чем годом ранее. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка Renault составила 8,2% против 7,5% годом ранее. Очередной рекорд был зафиксирован в декабре, который стал лучшим месяцем за всю историю компании: было продано 13765 автомобилей (+15,3%), а рыночная доля марки достигла 9,4%. В частности, таких результатов удалось достичь благодаря эффективной работе дилерской сети, сообщает пресс-служба Renault Россия. Кроме того, высокий уровень локализации производства (63,8% в рамках совместно подписанного консорциумом соглашения) позволил компании проводить взвешенную ценовую политику и оставаться конкурентоспособной в условиях нестабильного курса валют.



Бестселлером Renault на российском рынке остается кроссовер Duster – в прошлом году на нем остановил свой выбор 44001 покупатель (+0,2%). Второе место в модельном ряду Renault занимает седан Logan с показателем 29565 реализованных автомобилей (-28%). Замыкает тройку бестселлеров марки хэтчбек Sandero – в 2016 году было продано 28557 таких машин (-6%). Новый кроссовер Renault Kaptur, вышедший на рынок в июне, до конца года разошелся в количестве 13926 единиц. Как отмечается, с запуском Renault Kaptur компания закрепила за собой лидерство в сегменте SUV, к которому также относятся Sandero Stepway и Renault Duster.



«Успехи Renault Россия в 2016 году, без сомнения, стали результатом нашей стратегии, которая основана на локальном производстве модельного ряда, полностью адаптированного к непростым климатическим и дорожным условиям эксплуатации и соответствующего ожиданиям и требованиям наших клиентов. Одним из ключевых событий года стал запуск Renault Kaptur – автомобиля, который действительно «сделан в России» и закрепил лидерство Renault Россия в сегменте SUV. Кроме того, мы совершили прорыв в области экспорта и наладили регулярные поставки наших автомобилей и автокомпонентов не только в страны СНГ, но и в страны дальнего зарубежья, в частности, во Вьетнам и Алжир. Все это позволяет нам с оптимизмом встречать 2017 год», – заявил генеральный директор Renault Россия Андрей Панков.