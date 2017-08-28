ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В этом году резиденты особой экономической зоны «Тольятти» отгрузили за рубеж 20% произведённой продукции. По итогам полугодия на экспорт отправлено товаров почти на 600 млн рублей.

Самым крупным экспортёром ОЭЗ «Тольятти» является испанское предприятие «СИЕ АУТОМОТИВ РУС». За полгода компания отправила за рубеж 60 % от общего объёма произведённых изделий. Компания производит в ОЭЗ литые алюминиевые детали для автомобильных двигателей, которые идут также и на российские автособорочные предприятия, включая тольяттинскую площадку альянса АВТОВАЗ-Renault-Nissan.

Ещё одним экспортёром является компания «Нобель Автомотив Русия», которая ведёт поставки на российские и европейские автосборочные заводы. К концу года резидент планирует нарастить объемы поставок за рубеж за счет открытия новой линии по производству изделий для одного из заводов группы Orhan.