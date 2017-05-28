ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Рогозин информировал главу государства об успешном проведении испытательного полёта нового российского гражданского самолёта МС-21.

Владимир Путин поздравил президента корпорации «Иркут», генерального директора – генерального конструктора «ОКБ им. А. С. Яковлева» Олега Демченко, коллектив предприятия-производителя и всех работников отрасли с этим знаменательным событием.

МС-21 – ближне-среднемагистральный гражданский самолёт вместимостью от 150 до 211 пассажиров.