"Росатом" намерен обсудить с Японией вопросы по выводу из эксплуатации АЭС Фукусима-1
26.12.2016, 21:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Специалисты предприятий российской атомной отрасли с будущем совместно с японскими специалистами намерены начать обсуждение технических вопросов по выводу из эксплуатации аварийной атомной электростанцией "Фукусима-1". Данная информация поступила от пресс-службы компании АО "Техснабэкспорт", которая является крупнейшим экспортёром российских товаров и услуг начальной стадии ядерного топливного цикла, входящих в структуру российской госкорпорации "Росатом".
В этом месяце Российской Федерацией и Японией был подписан в Токио меморандум о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. Обозначенный документ призван создать правовую основу для развития совместных проектов в различных областях, в которых могут быть применены уникальные наработки российских специалистов, в частности, связанные с мерами по преодолению последствий произошедшей в марте 2011 года аварии на японской атомной электростанции "Фукусима-1".
"В соответствии с ранее достигнутыми договорённостями между госкорпорацией "Росатом" и министерством экономики, торговли и промышленности Японии (METI) в начале декабря 2016 года АО "Техснабэкспорт" организовало рабочую поездку в Японию российских технических экспертов в области обращения с отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами и вывода АЭС из эксплуатации", -сказано в сообщении.
Российская делегация будет представлена специалистами ряда предприятий атомной отрасли Российской Федерации. В формате технического тура на атомной электростанции "Фукусима-1" российские эксперты ознакомились с текущей ситуацией на площадке обсуждаемого атомного объекта, а, кроме того, с работами по ликвидации последствий аварии, которые ведутся в настоящее время на АЭС.
При поддержке METI были обсуждены потенциальные направления по сотрудничеству с оператором атомной электростанции "Фукусима-1", коим является Токийская энергетическая компания (ТЕPCО) и Корпорация по выплате компенсаций за ядерный ущерб и координации работ по выводу из эксплуатации (NDF).
"В ходе дискуссии стороны выразили взаимную заинтересованность в продолжении диалога и договорились предметно обсудить технические вопросы и решения. Стороны также заявили о намерении обменяться информацией по широкому спектру тем, связанных с выводом из эксплуатации АЭС "Фукусима-1". Стороны начнут такой обмен с начала 2017 года", - сказано в завершение в обозначенном сообщении.
В этом месяце Российской Федерацией и Японией был подписан в Токио меморандум о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. Обозначенный документ призван создать правовую основу для развития совместных проектов в различных областях, в которых могут быть применены уникальные наработки российских специалистов, в частности, связанные с мерами по преодолению последствий произошедшей в марте 2011 года аварии на японской атомной электростанции "Фукусима-1".
"В соответствии с ранее достигнутыми договорённостями между госкорпорацией "Росатом" и министерством экономики, торговли и промышленности Японии (METI) в начале декабря 2016 года АО "Техснабэкспорт" организовало рабочую поездку в Японию российских технических экспертов в области обращения с отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами и вывода АЭС из эксплуатации", -сказано в сообщении.
Российская делегация будет представлена специалистами ряда предприятий атомной отрасли Российской Федерации. В формате технического тура на атомной электростанции "Фукусима-1" российские эксперты ознакомились с текущей ситуацией на площадке обсуждаемого атомного объекта, а, кроме того, с работами по ликвидации последствий аварии, которые ведутся в настоящее время на АЭС.
При поддержке METI были обсуждены потенциальные направления по сотрудничеству с оператором атомной электростанции "Фукусима-1", коим является Токийская энергетическая компания (ТЕPCО) и Корпорация по выплате компенсаций за ядерный ущерб и координации работ по выводу из эксплуатации (NDF).
"В ходе дискуссии стороны выразили взаимную заинтересованность в продолжении диалога и договорились предметно обсудить технические вопросы и решения. Стороны также заявили о намерении обменяться информацией по широкому спектру тем, связанных с выводом из эксплуатации АЭС "Фукусима-1". Стороны начнут такой обмен с начала 2017 года", - сказано в завершение в обозначенном сообщении.