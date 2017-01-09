Росатом разработал документацию по проекту добычи бериллия на территории РФ
09.01.2017, 15:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Специалистами атомной отрасли Российской Федерации разработана эскизная конструкторская документация на экспериментальный участок получения в России стратегического материала бериллия. Данная информация поступила от сотрудников пресс-службы компании АО "Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии" (ВНИИХТ), которая является одним из звеньев структуры научного дивизиона Государственной корпорации по ядерной энергии Российской Федерации.
Следует отметить, что речь идёт о бериллии — редком металле, для которого характерна совокупность уникальных физических и механических свойств, делающих возможным его применение в самых разных сферах человеческой деятельности, так, в частности, имеет место широкое использование обозначенного редкого металла в большом количестве промышленных отраслей.
Без бериллия, к примеру, невозможно обойтись в таких отраслях, коими являются атомная, аэрокосмическая отрасли, а также производство телекоммуникационного оборудования. На данный момент потребности российской промышленности в этом металле удовлетворяются за счёт импорта.
Несколько раньше мы уже сообщали о том, что до конца нынешнего года планируется создание и испытание экспериментальной установки, с помощью которой будет получена опытная партия гидроксида стратегически важного металла бериллия из концентрата самого крупного в нашей стране Ермаковского месторождения этого редкого металла.
"Завершена разработка эскизной конструкторской документации на экспериментальный участок получения гидроксида бериллия по технологии, разработанной АО "ВНИИХТ", - сказано в сообщении.
Следует отметить, что речь идёт о бериллии — редком металле, для которого характерна совокупность уникальных физических и механических свойств, делающих возможным его применение в самых разных сферах человеческой деятельности, так, в частности, имеет место широкое использование обозначенного редкого металла в большом количестве промышленных отраслей.
Без бериллия, к примеру, невозможно обойтись в таких отраслях, коими являются атомная, аэрокосмическая отрасли, а также производство телекоммуникационного оборудования. На данный момент потребности российской промышленности в этом металле удовлетворяются за счёт импорта.
Несколько раньше мы уже сообщали о том, что до конца нынешнего года планируется создание и испытание экспериментальной установки, с помощью которой будет получена опытная партия гидроксида стратегически важного металла бериллия из концентрата самого крупного в нашей стране Ермаковского месторождения этого редкого металла.
"Завершена разработка эскизной конструкторской документации на экспериментальный участок получения гидроксида бериллия по технологии, разработанной АО "ВНИИХТ", - сказано в сообщении.