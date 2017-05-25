ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Объединённый холдинг «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) представил на конференции первые образцы персональных компьютеров и серверов на базе микропроцессоров «Эльбрус-8С». Новая техника имеет повышенную производительность и гарантирует пользователям высокий уровень защиты информации.



Восьмиядерный чип производится по технологии 28 нм. По сравнению с «Эльбрус-4С», пиковая производительность нового процессора выше в 3-5 раз, пропускная способность каналов ввода-вывода - в 8 раз.



«Это новое поколение отечественной вычислительной техники. Все этапы сборки осуществляются на наших производственных площадках и на предприятиях отечественных партнёров. Всё это гарантирует высокий уровень информационной безопасности оборудования, - комментирует заместитель генерального директора АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин. - Мы ожидаем, что первая опытная партия персональных компьютеров на основе нового процессора будет готова уже к концу 2 квартала 2017 года. Образцы нового оборудования мы представляем сегодня на конференции "ЦИПР" в Иннополисе».



Установочная партия 2- и 4-процессорных серверов на основе «Эльбрус-8С» будет выпущена к концу 2017 года. Новые серверы предназначены для обработки больших объёмов информации, в том числе в режиме реального времени.



Базовой операционной системой для «Эльбрус 801-PC» и серверов является ОС «Эльбрус». Она построена на основе ядра Linux и поддерживает множество приложений с открытым исходным кодом. Для платформы Эльбрус-8С предусмотрена система двоичной совместимости с бинарными кодами x86/х86-64. Также обеспечена возможность разработки прикладного ПО, тесты для самодиагностики аппаратуры.



В составе объединённой «Росэлектроники» разработку и внедрение программно-аппаратных платформ «Эльбрус» ведёт Институт электронных управляющих машин (ИНЭУМ) им. И.С. Брука.