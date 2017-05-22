ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Объединённый холдинг «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) представит на «Дне передовых технологий правоохранительных органов РФ» новые разработки в области связи, разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Впервые руководству Росгвардии будут продемонстрированы комплекс автоматизированной цифровой связи полевого применения «Антей», оптико-электронный модуль обнаружения и распознавания целей «Полёт-1», средство защиты авто- и бронетехники от радиоуправляемых взрывных устройств «Игла», а также «Солярис-кейс» - новое поколение переносной аппаратуры для подавления радиосигналов в широком диапазоне частот.

«Антей» - одна из последних разработок холдинга, которая с 2017 года начала поставляться серийно в Вооружённые Силы РФ. Комплекс обеспечивает связью высший командный состав, дальность его действия – до нескольких тысяч километров. В отличие от предшественников «Антей» полностью автоматизирован и базируется на современных SDR технологиях (программно-определяемое радио). По своим возможностям одна приёмная машина «Антея» в 3 раза превосходит старые типа Р-161 ПУ.

Оптико-электронный модуль «Полёт-1» предназначен для мониторинга местности на охраняемых территориях, в населённых пунктах, в промышленных зонах и т.д. Комплекс способен обнаруживать различные типы объектов на расстоянии нескольких километров и передавать информацию на операторский пункт. В его состав входит тепловизор, видеокамеры разного типа – такое сочетание позволяет вести наблюдение в любое время суток в любых метеоусловиях.

Отдельное внимание в ходе мероприятия будет уделено средствам защиты граждан и личного состава от радиоуправляемых взрывных устройств. В частности, руководство Росгвардии ознакомится с возможностями многофункционального комплекса радиоэлектронного подавления систем радиосвязи «Инфауна» на базе БТР и индивидуальных средств защиты «Игла», предназначенных для установки на стационарные объекты, автомобильную и другую технику.

В числе последних новинок в этой области – «Солярис-кейс», аппаратура которого позволяет «глушить» все каналы связи, включая сети Bluetooth, Wi-Fi и 4G. Устройство, интегрированное в компактный атташе-кейс, оснащено функцией интеллектуального подавления сотовой связи. Оно способно анализировать множество частот, выделять потенциально опасные каналы и блокировать их. Изделие может использоваться для защиты мест массового скопления людей от радиоуправляемых взрывных устройств, а также помогает оградить конфиденциальную информацию от «прослушки». Разработка завершена в 2017 году и официально презентуется впервые.