ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Активисты Общероссийского народного фронта, представители Росрыболовства и научного сообщества договорились о совместной работе над «дорожной картой» по рациональному использованию и освоению водных биологических ресурсов в прибрежной зоне Республики Крым и всего Азово-Черноморского бассейна. Решено работать над формированием комплекса мер по нескольким направлениям – экологии, воспроизводству, добыче и охране водных биоресурсов. К такому решению пришли участники экспертного совещания, организованного рабочей группой ОНФ «Честная и эффективная экономика».

Совместная работа над «дорожной картой» должна обеспечить максимально эффективное исполнение поручения президента РФ, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина, которое было дано по итогам прошедшего в октябре регионального форума ОНФ в Ялте. Тогда учёные Крыма обсудили с главой государства необходимость работы над сохранением экосистемы прибрежных территорий. После этого он поручил правительству привлечь власти заинтересованных регионов и экспертное сообщество и до 31 марта 2017 г. разработать перечень мер, которые будут способствовать сохранению водных биоресурсов в Азово-Черноморском бассейне, предусмотрев в том числе усиление контроля за соблюдением запрета на донный траловый лов в одномильной прибрежной зоне.

«Мы решили, что не будем ждать, пока нас позовут и спросят нашего мнения как представителей общественных организаций, не будем ждать, пока правительство пришлёт нам первый доклад по исполнению поручения и нам останется только критиковать недоработки. Мы сразу начинаем активно участвовать в разработке мер. Для этого мы провели первый мозговой штурм, первую оценку ситуации, сделать которую мы пригласили учёных из Москвы и Крыма, активистов региональных отделений Народного фронта в Симферополе и Севастополе, представителей Росрыболовства», – сказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.

Член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко акцентировала внимание экспертов на том, что правительство, расписывая поручение президента по исполнителям, упомянуло только власти Республики Крым и Севастополя. Хотя речь в поручении идет о водных биоресурсах всего Азово-Черноморского бассейна, к которому относятся ещё несколько российских регионов (Краснодарский и Ставропольский края, Республики Адыгея, Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Волгоградская, Воронежская, Липецкая, Ростовская, Саратовская и Тульская области). Эксперты единодушно сошлись во мнении, что в «дорожную карту» необходимо вносить все эти субъекты – точечные усилия, направленные только на побережье Крыма, ситуацию не спасут.

Заведующая лабораторией Института морских биологических исследований имени А.О. Ковалевского РАН Наталия Мильчакова (Симферополь) отметила, что береговая зона России в Чёрном и Азовском морях достигает 3 тыс. км, и эта территория обязательно должна быть под надзором государства и учёных. Тем более что возросшая в последние годы интенсивность освоения береговой зоны Черного моря уже привела к тому, что практически повсеместно ученые фиксируют существенное изменение состава и структуры донных биоценозов – совокупности животных, растений, микроорганизмов, сокращение биоресурсов, в том числе промысловых видов рыб и моллюсков. В свою очередь исчезновение моллюсков-фильтраторов привело к снижению самоочистительного потенциала водных биологических систем: на многих участках прибрежной зоны, где располагаются популярные курорты, ухудшилось состояние природных комплексов, снизилась чистота акваторий.

«Все эти проблемы возникли не вчера и будут решены не завтра. Нам необходим мониторинг состояния экосистемы, нужна поддержка рыбохозяйственного комплекса. Но сейчас первоочередная задача – создать комиссию, рабочую группу, которая аккумулирует предложения экспертов», – сказала Наталия Мильчакова.

О необходимости поддержки рыбохозяйственного комплекса, в том числе со стороны науки, говорил и заместитель директора Морского гидрофизического института РАН в Республике Крым Антон Георга-Копулос. Он подчеркнул, что разрешенный разноглубинный трал используется нарушителями для запрещенного законом донного траления, грубо нарушающего экосистему, однако нередко рыбаки делают это, что называется, не от хорошей жизни. И если бы была налажена нормальная рыбопромысловая разведка, то им не пришлось бы бороздить дно в надежде на улов. Ещё одна причина, вынуждающая нарушать закон, – устаревший флот и орудия лова, которые технически не позволяют добывать определённые сорта рыбы на средней глубине.

Отвечая на эмоциональные выступления представителей рыбодобывающих компаний Крыма, уверенных, что полный запрет трала приведёт к гибели отрасли, эксперты подчеркнули, что не ставят своей целью подобный запрет, понимая, что даже разговоры об этом могут повредить компаниям и отпугнуть инвесторов. Однако контроль за соблюдением закона в этой части должен быть усилен, тем более что технический прогресс не стоит на месте и рыбаки уже научились «прятаться» от спутников.

В свою очередь заместитель начальника Управления науки и образования Федерального агентства по рыболовству Сергей Камшуков сообщил, что Росрыболовство работает в этом направлении и уже внесло изменения в правила рыболовства для Азовского бассейна, которые должны лишить рыбаков соблазна прибегать к глубинному тралению. Но вопросы контроля переадресовал к пограничникам.

При этом представитель Росрыболовства подчеркнул, что его ведомство готово сотрудничать по этому вопросу и с Народным фронтом, и с научным сообществом, и пообещал к 15 февраля 2017 г. предоставить активистам ОНФ проект мер, разработанных ведомством.

«Встреча дала нам всем возможность услышать точки зрения разных сторон на ситуацию. Выяснилось, что представители Крыма видят ее в довольно мрачных тонах, а вот сотрудники московских научных институтов и профильного ведомства считают, что все не так уж плохо – количество рыбы увеличивается, и не надо сгущать краски. То есть даже среди экспертов нет единого мнения о том, в каком положении находится Азово-Черноморский бассейн. О какой работе над единым комплексом мер тогда может идти речь? Поэтому необходим мониторинг, который даст объективную картину происходящего. Возможно, будет достаточно консолидировать все те мониторинги, которые уже есть у различных ведомственных институтов и институтов РАН: они делают эти исследования за бюджетные деньги, но никто не сводит полученные данные в единую систему. Уверена, что этот ресурс будет востребован и даже сэкономит государственные средства, если выяснится, что учёные дублируют друг друга на каких-то этапах», – подытожила Ольга Тимофеева.