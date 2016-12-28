Росрыболовство рассказало об обстановке на промысле минтая и сельди в Охотском море
28.12.2016, 16:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По оперативным данным из района промысла, где продолжается охотоморская путина (Охотское море, исключительная экономзона России), по состоянию на 28 декабря российскими рыбаками добыто 1,026 млн тонн минтая и 264,82 тыс. тонн тихоокеанской сельди. В Северо-Охотоморской подзоне на добыче минтая работают 25 судов. Уловы достигают 200 тонн в сутки, промысловые скопления пока разрежены, но устойчивы.
В Камчатско-Курильской подзоне минтай добывают 19 судов. Максимальные уловы составляли за прошедшую неделю до 300 тонн в сутки на судно, но в основном колебались в пределах 100 -150 тонн. Промысловая обстановка удовлетворительна, скопления минтая также пока разрежены, приловы молоди минтая не превышают 12%.
В Западно-Камчатской подзоне вылов осуществляют 2 судна и одно находится на перегрузе. Уловы за судосутки в этом районе были скромнее - до 120 тонн на судно.
В Восточно-Сахалинской подзоне добычу ведут 8 судов, вылавливая до 150 тонн в сутки. Промысловая обстановка на прежнем уровне.
На промысле сельди заняты 27 судов, суточные уловы колебались от 40 до 200 тонн на судно. Скопления сельди ещё подвижны, но устойчивы.
В районе работы флота находятся два научных наблюдателя от ФГБНУ "МагаданНИРО" и "ТИНРО-Центр". Перегрузка уловов на транспортные суда одновременно с двух бортов разрешена при условии предварительного согласования с Северо-Восточным пограничным управлением ФСБ России.
В районах промысла 6 судов закончили выбор квот и находятся в ожидании новых разрешений на 2017 год.
27 декабря в порт Владивосток вышло транспортное судно с 1,265 тыс. тонн уловов на борту (краб, мороженые сельдь и минтай).
Безопасность судов в экспедиции обеспечивает спасательный буксир "Преданный" и ледокольно-спасательное судно "Сибирский" Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства. Аварийных вызовов за время дежурства не зафиксировано. Ледовая кромка в западной части Охотского моря проходит по 143 меридиану, в районах работы флота льда нет.
В Камчатско-Курильской подзоне минтай добывают 19 судов. Максимальные уловы составляли за прошедшую неделю до 300 тонн в сутки на судно, но в основном колебались в пределах 100 -150 тонн. Промысловая обстановка удовлетворительна, скопления минтая также пока разрежены, приловы молоди минтая не превышают 12%.
В Западно-Камчатской подзоне вылов осуществляют 2 судна и одно находится на перегрузе. Уловы за судосутки в этом районе были скромнее - до 120 тонн на судно.
В Восточно-Сахалинской подзоне добычу ведут 8 судов, вылавливая до 150 тонн в сутки. Промысловая обстановка на прежнем уровне.
На промысле сельди заняты 27 судов, суточные уловы колебались от 40 до 200 тонн на судно. Скопления сельди ещё подвижны, но устойчивы.
В районе работы флота находятся два научных наблюдателя от ФГБНУ "МагаданНИРО" и "ТИНРО-Центр". Перегрузка уловов на транспортные суда одновременно с двух бортов разрешена при условии предварительного согласования с Северо-Восточным пограничным управлением ФСБ России.
В районах промысла 6 судов закончили выбор квот и находятся в ожидании новых разрешений на 2017 год.
27 декабря в порт Владивосток вышло транспортное судно с 1,265 тыс. тонн уловов на борту (краб, мороженые сельдь и минтай).
Безопасность судов в экспедиции обеспечивает спасательный буксир "Преданный" и ледокольно-спасательное судно "Сибирский" Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства. Аварийных вызовов за время дежурства не зафиксировано. Ледовая кромка в западной части Охотского моря проходит по 143 меридиану, в районах работы флота льда нет.