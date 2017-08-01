ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Специалисты России и Китая выпустили в пограничные воды реки Амур 150 тыс. шт. молоди осётра амурского и 50 тыс. штук молоди калуги, а также 100 экземпляров взрослых особей осётра амурского. Мероприятие в районе Большого Уссурийского острова состоялось в рамках посещения российской делегацией осетрового рыбоводного завода в г. Фуюан (КНР) и в соответствии с протоколом 26-й сессии Смешанной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства.

В ходе встречи участники обменялись опытом работы и сведениями об объёмах выпуска молоди осетровых видов рыб в реку Амур за 2016 и 2017 годы.

По данным специалистов КНР, в 2017 году всего в пограничные воды реки Амур запланирован выпуск 400 тыс. шт. молоди осетровых видов рыб.

На российской стороне совместный выпуск молоди водных биоресурсов запланирован 9 августа 2017 года с Владимировского осетрового рыбоводного завода ФГБУ "Амуррыбвод".