ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российская Федерация попала в ТОП-10 государств, в которых зафиксирована наиболее низкая стоимость бензина. Самым дешёвым топливом может похвастаться Венесуэла. Если пересчитать на доллары США, то один литр бензина стоит всего лишь один цент. А наиболее дорогостоящий бензин в Гонконге. Здесь литр стоит 1,88 доллара.



Российская Федерация находится на десятом месте. Дешевле российского бензина топливо в Саудовской Аравии, Иране, Египте, Кувейте, Малайзии, Нигерии, ОАЭ и Индонезии. По информации аналитиков Bloomberg, США занимает в рейтинге 11-ю строчку.

Однако, отталкиваясь от среднего уровня зарплат по стране, то доступность бензина для российских владельцев авто становится уже не так высока. В таком рейтинге Россия занимает 33 строчку. Приобретая один литр бензина наши граждане тратят 2,27% своего дневного заработка. Интересно, что первое место и в этом списке досталось Венесуэле. Тут для того, чтобы купить литр бензина нужно потратить 0,03% от дневного заработка. Второе место в таком рейтинге занимает США, Канада, где цена аналогичного объёма топлива составляет, соответственно, 0,41% и 0,76% от дневного заработка.

