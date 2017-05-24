ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Datsun в апреле реализовали 969 автомобилей – на 22% больше, чем годом ранее. По итогам четырёх месяцев 2017 года продажи Datsun составили 7536 машин, что на 46% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Datsun вошёл в ТОП-15 лидеров по продажам автомобилей в России, а доля рынка марки составила 1,7% против 1,2% годом ранее.