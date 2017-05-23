Российские дилеры Toyota реализовали более 7 тысяч автомобилей в апреле
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Toyota в апреле реализовали 7052 автомобиля, что на 12% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам четырёх месяцев 2017 года продажи Toyota на российском рынке составили 26938 машин, что на 11% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Toyota заняла пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 6,0%.
Бестселлером Toyota в апреле остается кроссовер Toyota RAV4, чьи продажи составили 2157 экземпляров (-25%). На втором месте по объёму реализации среди моделей Toyota идёт бизнес-седан Camry, который нашёл 1608 покупателей (-32,5%).