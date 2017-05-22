ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Lifan в июле начнут продажи флагманского седана Lifan Murman. Габариты автомобиля составляют 4865 мм в длину, 1835 мм в ширину и 1480 мм в высоту, колёсная база равна 2775 мм. Емкость багажника – 510 литров, сообщает пресс-служба "Лифан Моторс Рус".

Lifan Murman выйдет на российский рынок в двух комплектациях: с двигателем объёмом 1,8 литра собственной разработки, оснащённым 5-ступенчатой механической коробкой передач. В дальнейшем планируется вывод комплектации с ДВС объёмом 2,4 литра и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией с наличием ручного режима управления, поставляемой австралийской компанией DSI.

В конструкции Lifan Murman применены элементы из высокопрочной стали, а в двери дополнительно интегрированы поперечные брусья безопасности, что увеличивает прочность кузова и безопасность водителя и пассажиров. Корпус оснащён также современными электронными системами безопасности, в том числе ABS и ESP.