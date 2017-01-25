Российские рыбаки выловили более 237 тыс. тонн с начала года
25.01.2017, 12:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Общий вылов всех российских пользователей по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи на 24 января составил 237,2 тыс. тонн, что на 12,4 тыс. тонн или на 5% меньше уровня прошлого года. Снижение объёмов добычи в начале января связано с неблагоприятными погодными условиями: промысел осложняют шторма и сложная ледовая обстановка в основных бассейнах промысла.
Так, в Дальневосточном бассейне общий вылов водных биоресурсов составляет 186,6 тыс. тонн, что на 7,9 тыс. тонн меньше уровня прошлого года. На промысле минтая вылов составляет 123,0 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 7,7 тыс. тонн. Низкая температура воздуха, стремительное нарастание ледовой кромки и обширные поля битого, имеющего тенденцию к смерзанию льда осложняют работу флота. В южной части Охотского моря сильные штормовые ветра продолжают влиять на производительность лова.
На рост показателей добычи также существенно влияет фактор подвижности и разреженности скоплений минтая в отличие от прошлого года. С увеличением глубины траления резко возрастают приловы молоди. Кроме того, флот в настоящее время ориентирован на добычу тихоокеанской сельди – необходимо освоить квоту, пока подзоны не закрылись льдами.
В Северном бассейне вылов составляет 17,3 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 7,2 тыс. тонн. На промысле трески вылов составляет 8,2 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 9,0 тыс. тонн. Вылов пикши составил 8,0 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 1,6 тыс. тонн.
Общий вылов в Балтийском море составляет 3,0 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 1,9 тыс. тонн. На промысле шпрота вылов составляет 1,7 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 1,2 тыс. тонн. Вылов сельди балтийской составил 1,2 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года 0,6 тыс. тонн.
В Азово-Черноморском бассейне вылов водных биоресурсов составляет 4,6 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 0,7 тыс. тонн. На промысле хамсы вылов составляет 4,3 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 1,2 тыс. тонн. На промысле тюльки вылов составляет 0,13 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 0,7 тыс. тонн.
В Каспийском бассейне общий вылов водных биоресурсов составляет 0,02 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 0,1 тыс. тонн. На промысле кильки вылов составляет 0,02 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 0,1 тыс. тонн.
В зонах иностранных государств освоение квот вылова водных биоресурсов составляет 24,6 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 4,0 тыс. тонн. Освоение квот вылова водных биоресурсов в конвенционных районах и открытой части Мирового океана составило 1,1 тыс. тонн, что на 0,2 тыс. тонн больше уровня прошлого года.
Так, в Дальневосточном бассейне общий вылов водных биоресурсов составляет 186,6 тыс. тонн, что на 7,9 тыс. тонн меньше уровня прошлого года. На промысле минтая вылов составляет 123,0 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 7,7 тыс. тонн. Низкая температура воздуха, стремительное нарастание ледовой кромки и обширные поля битого, имеющего тенденцию к смерзанию льда осложняют работу флота. В южной части Охотского моря сильные штормовые ветра продолжают влиять на производительность лова.
На рост показателей добычи также существенно влияет фактор подвижности и разреженности скоплений минтая в отличие от прошлого года. С увеличением глубины траления резко возрастают приловы молоди. Кроме того, флот в настоящее время ориентирован на добычу тихоокеанской сельди – необходимо освоить квоту, пока подзоны не закрылись льдами.
В Северном бассейне вылов составляет 17,3 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 7,2 тыс. тонн. На промысле трески вылов составляет 8,2 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 9,0 тыс. тонн. Вылов пикши составил 8,0 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 1,6 тыс. тонн.
Общий вылов в Балтийском море составляет 3,0 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 1,9 тыс. тонн. На промысле шпрота вылов составляет 1,7 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 1,2 тыс. тонн. Вылов сельди балтийской составил 1,2 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года 0,6 тыс. тонн.
В Азово-Черноморском бассейне вылов водных биоресурсов составляет 4,6 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 0,7 тыс. тонн. На промысле хамсы вылов составляет 4,3 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 1,2 тыс. тонн. На промысле тюльки вылов составляет 0,13 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 0,7 тыс. тонн.
В Каспийском бассейне общий вылов водных биоресурсов составляет 0,02 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 0,1 тыс. тонн. На промысле кильки вылов составляет 0,02 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 0,1 тыс. тонн.
В зонах иностранных государств освоение квот вылова водных биоресурсов составляет 24,6 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 4,0 тыс. тонн. Освоение квот вылова водных биоресурсов в конвенционных районах и открытой части Мирового океана составило 1,1 тыс. тонн, что на 0,2 тыс. тонн больше уровня прошлого года.