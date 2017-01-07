Российскими физиками разработана математическая модель, позволяющая увеличить качество ядерного топлива
07.01.2017, 17:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Учеными-физиками из Московского физико-технического института (МФТИ) и Объединённого института высоких температур российской Академии наук (ОИВТ РАН) разработана математическая модель, которая позволяет описать подвижность линейных дефектов в диоксиде урана. Это обстоятельство представляется учёным чрезвычайно важным, поскольку оно, в свою очередь, позволяет предсказывать поведение ядерного топлива в реакторах в условиях разных эксплуатационных режимов. Следует отметить, что на данный момент российские учёные занимаются поиском международных партнёров, которые вместе с ними будут применять результаты обозначенной работы в сфере ядерной энергетики.
Автор обсуждаемой математической модели - научная группа, которая возглавляется рядом учёных, так, речь идёт об Артёме Луневе, Алексее Куксине и Сергее Старикове. Расчёты указанной математической модели являются первыми в истории науки, с точки зрения того, что они были проведены столь подробное изучены на фоне подвижности и поведения дефектов, которые называются дислокациями. Это очень важно, поскольку знания о подвижности дефектов могут использоваться учёными при изучении и предотвращении более сложных процессов, в том числе процесса, который называется распуханием ядерного топлива.
Автор обсуждаемой математической модели - научная группа, которая возглавляется рядом учёных, так, речь идёт об Артёме Луневе, Алексее Куксине и Сергее Старикове. Расчёты указанной математической модели являются первыми в истории науки, с точки зрения того, что они были проведены столь подробное изучены на фоне подвижности и поведения дефектов, которые называются дислокациями. Это очень важно, поскольку знания о подвижности дефектов могут использоваться учёными при изучении и предотвращении более сложных процессов, в том числе процесса, который называется распуханием ядерного топлива.