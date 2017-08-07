Российский рынок композитов показывает ежегодный рост на 20%
07.08.2017, 16:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков посетил с рабочим визитом Межотраслевой инжиниринговый центр «Композиты России».
В ходе прошедшего визита состоялась рабочая встреча с директором МИЦ «Композиты России» Владимиром Нелюбом. Её основной темой стало текущее состояние и перспективы развития композитной отрасли.
Так, объём российского рынка композиционных материалов оценивается сегодня примерно в 53 млрд рублей. На нём представлены порядка 150 ключевых игроков, которые внедряют свои инновационные решения в ведущие отрасли экономики и промышленности – авиа- и судостроение, энергетику, строительство, космос, автопром и другие. Ежегодный темп прироста отечественного рынка композитов составляет примерно 20%.
Одним из главных в стране центров в области разработки композитов и изделий на их основе является МИЦ «Композиты России». Это ведущее структурное подразделение МГТУ имени Н. Э. Баумана, основной задачей которого является коммерциализация разработок Бауманского университета и реализация замкнутого цикла инжиниринговых услуг – от создания технологии до непосредственного выпуска продукции на рынок.
В ходе прошедшего визита состоялась рабочая встреча с директором МИЦ «Композиты России» Владимиром Нелюбом. Её основной темой стало текущее состояние и перспективы развития композитной отрасли.
Так, объём российского рынка композиционных материалов оценивается сегодня примерно в 53 млрд рублей. На нём представлены порядка 150 ключевых игроков, которые внедряют свои инновационные решения в ведущие отрасли экономики и промышленности – авиа- и судостроение, энергетику, строительство, космос, автопром и другие. Ежегодный темп прироста отечественного рынка композитов составляет примерно 20%.
Одним из главных в стране центров в области разработки композитов и изделий на их основе является МИЦ «Композиты России». Это ведущее структурное подразделение МГТУ имени Н. Э. Баумана, основной задачей которого является коммерциализация разработок Бауманского университета и реализация замкнутого цикла инжиниринговых услуг – от создания технологии до непосредственного выпуска продукции на рынок.
Источник: Минпромторг