ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2016 году завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", второй крупнейший автопроизводитель на территории Российской Федерации, выпустил 207 000 автомобилей, из них более 88 000 - Hyundai Solaris и более 23 000 - Hyundai Creta. Предприятие стабильно работает пять дней в неделю в три производственные смены, ежедневный объём выпуска превышает 900 автомобилей.

Небольшое сокращение объёмов производства по сравнению с прошлым годом (-10%) связано с установкой и наладкой оборудования для запуска новых моделей. Так, в начале августа завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" начал массовое производство самой ожидаемой новинки этого года - компактного кроссовера Hyundai Creta. Для запуска производства автомобиля с новым типом кузова на заводе было дополнительно установлено 55 новых промышленных роботов, а также была существенно модернизирована линия шасси конвейера цеха сборки.

Выпускаемый заводом автомобиль Hyundai Solaris пользуется большой популярностью на рынке и прочно удерживает позиции лидера по продажам среди иномарок начиная с 2011 года. В апреле 2016 года Hyundai Solaris в пятый раз подряд завоевал звание "Автомобиль года" в России. Hyundai Creta входит в топ самых продаваемых автомобилей на российском рынке на протяжении нескольких месяцев и является самым популярным кроссовером страны. В линейке моделей бренда Hyundai в России компактный кроссовер Creta занимает второе место, уступая лидерство бестселлеру Solaris.

По итогам 2016 года экспорт превысил 6700 автомобилей. Первое место по объёму экспортных продаж заняли страны Ближнего Востока, суммарный объём экспорта в Египет, Тунис и Ливан превысил 3000 автомобилей. В конце августа 2016 года российский завод компании Hyundai Motor начал поставки выпускаемых автомобилей на новые рынки - в Грузию и Тунис.

Завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" продолжает устойчивое развитие вместе с поставщиками и партнёрами предприятия, стремится повышать уровень локализации выпускаемых автомобилей. С 2016 года на модели, выпускаемые заводом, устанавливаются стекла и пластиковые топливные баки, произведённые на территории России, кроме того, увеличилась доля используемого российского металла.

В 2017 году завод планирует выпустить 220 000 автомобилей, что соответствует производственной мощности предприятия. С момента запуска массового производства в январе 2011 года российский завод компании Hyundai Motor выпустил более 1,2 млн автомобилей, которые прочно занимают лидирующие позиции на российском рынке.