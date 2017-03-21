Российско-Японская комиссия по рыбному хозяйству начала работу в Москве
21.03.2017, 14:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Москве открылась 33-я сессия российско-японской смешанной комиссии по рыбному хозяйству. Российскую делегацию возглавляет представитель Российской Федерации в Российско-Японской смешанной комиссии –заместитель руководителя Росрыболовства Пётр Савчук, японскую – начальник Управления развития воспроизводства Департамента рыболовства Японии Масаки Хосина.
В повестку сессии входят: взаимодействие в области сохранения водных биоресурсов за пределами 200-мильной зоны в северо-западной части Тихого океана, включая Охотское и Беринговое моря; обмен информацией по вопросам рыбного хозяйства, рассматриваемым в международных организациях, членами которых являются Россия и Японии. Стороны также обсудят вопросы возмещения Японией части расходов, связанных с воспроизводством запасов тихоокеанских лососей в реках Российской Федераци и сотрудничества между российскими и японскими рыбопромышленными предприятиями.
После завершения работы сессии РЯСК запланированы российско-японские межправительственные консультации по вопросам промысла лососей японскими судами в исключительной экономической зоне Российской Федерации в 2017 году.
В повестку сессии входят: взаимодействие в области сохранения водных биоресурсов за пределами 200-мильной зоны в северо-западной части Тихого океана, включая Охотское и Беринговое моря; обмен информацией по вопросам рыбного хозяйства, рассматриваемым в международных организациях, членами которых являются Россия и Японии. Стороны также обсудят вопросы возмещения Японией части расходов, связанных с воспроизводством запасов тихоокеанских лососей в реках Российской Федераци и сотрудничества между российскими и японскими рыбопромышленными предприятиями.
После завершения работы сессии РЯСК запланированы российско-японские межправительственные консультации по вопросам промысла лососей японскими судами в исключительной экономической зоне Российской Федерации в 2017 году.