ОРЕАНДА-НОВОСТИ В январе 2017 года в Рязанской области производство молока в хозяйствах всех категорий составило 30,7 тыс. тонн, что на 1,5 тыс. тонн больше уровня прошлого года (105% к показателю января 2016 года).



Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях за январь увеличилось и составило 27,3 тыс. тонн, что больше на 1,6 тыс. тонн уровня прошлого года (106,2%). Валовое производство молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличилось на 100 тонн или на 24% по сравнению с январем прошлого года.



Лидером по валовому производству молока остается Рязанский район, аграриями которого произведено 4485 тонн, что составило 16,3% от областного объёма. Производство молока в хозяйствах Рыбновского района составило 3355 тонн (12,2%), Старожиловского – 2516 тонн (9,1%), Захаровского – 2574 тонн (9,4%).



Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области