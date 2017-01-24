Рост промышленности в декабре 2016 года стал максимальным за последние два года
24.01.2017, 17:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рост промышленности в декабре 2016 года стал максимальным за последние два года – промышленное производство выросло на 3,2 процента по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила Федеральная служба государственной статистики в своём официальном сообщении, размещённом на сайте ведомства.
Как следует из текста сообщения, к концу 2016 г. удалось ликвидировать снижение производства, наблюдавшееся в течение года в обрабатывающем секторе, сохранив его на уровне 2015 г.
Как следует из текста сообщения, к концу 2016 г. удалось ликвидировать снижение производства, наблюдавшееся в течение года в обрабатывающем секторе, сохранив его на уровне 2015 г.