Ростовской АЭС: на энергоблоке №4 завершены основные монтажные работы
08.03.2017, 17:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 3 марта 2017 года в 17:00 в реакторном отделении строящегося четвёртого энергоблока Ростовской атомной станции специалисты-атомщики начали один из важнейших процессов в сооружении АЭС - пролив на открытый реактор систем первого контура. Именно с этой операции можно начать обратный отсчёт до физического пуска энергоблока.
Директор Ростовской АЭС перед началом пролива поблагодарил весь персонал монтажников, наладчиков, эксплуатационного персонала, всех кто обеспечили проведение одной из ключевых предпусковых операций в намеченный срок. "Это фактически окончание монтажных операций и начало полноценных пусконаладочных работ на четвёртом энергоблоке", - сказал Андрей Сальников.
Первым по программе пролива промывается компенсатор давления (КД). 60 тонн химически обессоленной воды из КД были пролиты через смонтированные системы в корпус реактора. Тем самым произведена послемонтажная очистка (промывка) трубопроводов.
"После пролива компенсатора давления начнём пролив всех остальных систем на открытый реактор, затем выйдем на горячую обкатку реакторной установки, на испытания гермооболочки и планово перейдём к пуску энергоблока", - подвёл итог операции Андрей Сальников.
Процесс пролива на открытый реактор выполняется персоналом действующего блока Ростовской АЭС и специалистами, проводившими монтаж систем, и продлится 40 суток. Пуск энергоблока №4 Ростовской АЭС намечен на 2017 год.
Директор Ростовской АЭС перед началом пролива поблагодарил весь персонал монтажников, наладчиков, эксплуатационного персонала, всех кто обеспечили проведение одной из ключевых предпусковых операций в намеченный срок. "Это фактически окончание монтажных операций и начало полноценных пусконаладочных работ на четвёртом энергоблоке", - сказал Андрей Сальников.
Первым по программе пролива промывается компенсатор давления (КД). 60 тонн химически обессоленной воды из КД были пролиты через смонтированные системы в корпус реактора. Тем самым произведена послемонтажная очистка (промывка) трубопроводов.
"После пролива компенсатора давления начнём пролив всех остальных систем на открытый реактор, затем выйдем на горячую обкатку реакторной установки, на испытания гермооболочки и планово перейдём к пуску энергоблока", - подвёл итог операции Андрей Сальников.
Процесс пролива на открытый реактор выполняется персоналом действующего блока Ростовской АЭС и специалистами, проводившими монтаж систем, и продлится 40 суток. Пуск энергоблока №4 Ростовской АЭС намечен на 2017 год.