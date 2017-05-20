ОРЕАНДА-НОВОСТИ Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объём рынка новых автобусов (без учета LCV) в России по итогам первого квартала 2017 года составил 2,5 тыс. единиц, что на 62% больше, чем годом ранее.



Лидером этого рынка является российский производитель ПАЗ, на долю которого приходится свыше половины от общего объёма. В количественном выражении это составляет немногим более 1,4 тыс. штук – на 54% больше, чем годом ранее. На втором месте располагается другой отечественный бренд – ЛИАЗ, показатель которого достиг 525 экземпляров (+156%). Замыкает первую тройку белорусский МАЗ (160 шт.; +39%). В пятёрку лидеров также попали российские НЕФАЗ (135 шт.; -9%) и КАВЗ (70 шт.; +27%).



Самой популярной моделью автобусного рынка в нашей стране является высокопольный автобус малого класса ПАЗ-3205, результат которого в первом квартале 2017 года составил 815 единиц (+42%). На втором месте располагается другой представитель Павловского автозавода – автобус малого класса ПАЗ-3204 (350 шт.; +105%). Замыкает тройку лидеров низкопольный автобус большого класса ЛИАЗ-5292 (245 шт.; +474%). В первую пятерку попали еще две отечественные модели: ЛИАЗ-4292 (235 шт.; +287%) и ПАЗ-4234 (180 шт.; +82%).