ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рынок бытовой техники и электроники (БТиЭ) в России демонстрирует позитивную динамику спроса. По итогам первых шести месяцев года продажи в штуках выросли на 2 процента. Об этом говорится в аналитическом отчёте GfK Rus.Однако оборот рынка в рублях остался практически на уровне прошлого года. Его стабильность поддерживает позитивная динамика продаж в денежном выражении в сегментах крупной бытовой техники и смартфонов. В небольшой плюс вышел и оборот рынка компьютерной техники.Специализированный ресурс предлагает купить холодильный стол проверенных марок, а также заказать холодильное оборудование с доставкой. Все столы имеют сертификаты качества и соответствия стандартам, что позволяет использовать их в заведениях общепита. Цены варьируются в зависимости от размеров и производителя. Телефон для связи 8 (495) 150-20-31 ---Наталья Моржова, заместитель директора отдела исследований промышленных товаров GfK Rus, говорит, что слабая динамика рынка в денежном выражении на фоне восстановления спроса - результат рационализации покупательского поведения. По-прежнему есть группа покупателей, для которых важнее владеть новинкой одного из флагманских брендов с самыми передовыми функциями, и они готовы за это платить. Но есть более значительная доля покупателей, которые практичны в своём выборе.«Сегодня у потребителя, чья покупательная способность ещё не восстановилась, есть выбор - дождаться акции на желанную новинку или приобрести здесь и сейчас «что-то попроще» с набором функций, который устраивает. Обе стратегии имеют место на рынке. Каждое четвёртое устройство на рынке было куплено теми, кто охотится за выгодными сделками. Однако анализ продаж показывает, что потребители всё чаще делают рациональный выбор в пользу либо простейших моделей, либо новинок в недорогих сегментах», - говорит Наталья Моржова.В совокупности такое поведение потребителей и сдерживает рост рынка в стоимостном выражении. К примеру, в категории малой бытовой техники на фоне негативной динамики продаж в денежном выражении продажи в штуках росли двузначными темпами.

Таб.1. Динамика продаж на рынке бытовой техники и электроники в России.

Индекс GfK, Рынок БТиЭ Январь - июнь 2017 vs Январь - июнь 2016 Апрель 17/16 Май 17/16 Июнь 17/16 # Объём продаж в штуках 2% 2% 5% 3% # Объем продаж в рублях 0% 0% 7% 4% # Средневзвешенная цена в руб. -1% -2% 2% 1%

Таб.2. Динамика продаж в сегментах рынка бытовой техники и электроники в России в 1 полугодии 2017 года в сравнении с 1 полугодием 2016 года.