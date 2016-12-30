ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам 2016 года с конвейера GM-AВТОВАЗ сошло 32104 автомобиля – на 6,2% меньше, чем годом ранее. Как сообщает пресс-служба СП, в прошлом году GM-АВТОВАЗ реализовал дилерам 31579 Chevrolet Niva (-9,1%), в том числе поставки на экспорт в страны ближнего зарубежья составили 1555 машин (-34,5%).

Напомним, с февраля 2016 года GM-АВТОВАЗ перешёл на работу в одну смену 5 дней в неделю вместо двухсменного графика, при этом скорость сборочного конвейера была увеличена практически вдвое.

Всего с начала производства реализовано 638175 автомобилей Chevrolet Niva, в том числе 46255 – в страны СНГ. На сегодняшний день продажи автомобилей Chevrolet Niva осуществляют 147 дилеров в Российской Федерации, 8 дилеров и 3 дистрибьютора в странах СНГ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 1 января 2017 года GM-АВТОВАЗ повышает розничные цены на автомобили Chevrolet Niva всех комплектаций. Таким образом, стоимость автомобилей Chevrolet Niva L составит 584 тыс. рублей, LC – 625 тыс. рублей, LE – 667 тыс. рублей, LE+ – 710 тыс. рублей, GL – 663 тыс. рублей, GLC – 697 тыс. рублей, LE «Камуфляж» – 677 тыс. рублей, LE+ «Камуфляж» – 720 тыс. рублей, специальная серия Special Edition – 710 тыс. рублей. Повышение цен на автомобили связано с удорожанием комплектующих изделий и внешними факторами.