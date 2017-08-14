ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Москве 5-6 сентября 2017 года впервые пройдёт Московский Саммит по коммерческому транспорту в рамках выставки COMTRANS. Организаторами выступают компания ITEMF Expo и Ассоциация Европейского Бизнеса в России.



5 сентября, в «День грузового транспорта (Cargo vehicles day)», будет поднят вопрос о текущей и стратегической государственной политике в отношении коммерческого транспорта, а также об инновациях в этой сфере. Активное участие в дискуссиях примут крупнейшие перевозчики грузов и разработчики агрегаторов для коммерческого транспорта.



6 сентября посвящено «Дню пассажирского транспорта (PassengerVehiclesday), где будут обсуждены инновации в области пассажирских перевозок и коммерческого транспорта до 16 т.