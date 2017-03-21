ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Blackwood проанализировала самые крупные и дорогостоящие покупки в сегменте загородной недвижимости Подмосковья в 2016 году.

Несмотря на снижение цен в элитных коттеджных посёлках Подмосковья, более 40% реализованных коттеджей были проданы по стоимости, превышающей $2 млн. По данным Blackwood, самые крупные сделки года были заключены в коттеджном посёлке "Жуковка XXI" (Рублевское шоссе, 8 км от МКАД): стоимость проданных лотов варьируется от $8,5 до $8,7 млн., а площадь проданных коттеджей - от 820 до 1200 кв. м.

Вторыми по стоимости стали коттеджи в КП "Барвиха XXI": стоимость реализованного лота площадью 940 кв. м составила порядка $6 млн. Третьими по величине стали сделки в коттеджном посёлке "Трувиль" (Минское ш.): в 2016 году в нём были проданы несколько коттеджей, среди которых дом площадью 440 кв. м на участке 15 соток, стоимость которого составила $2,5 млн. и коттедж площадью 415 кв. м с готовой отделкой, проданный за $3,3 млн.

В сегменте сблокированного жилья наиболее дорогие лоты были проданы в посёлках "Азарово" и Barvikha Hills. Так, в "Азарово" средняя стоимость реализованных таунхаусов составляла 60-100 млн. руб за объект площадью более 600 кв. м. В Barvikha Hills наиболее дорогим лотом стал дуплекс площадью 800 кв. м: его стоимость составила 100 млн. руб. с учётом специальной акции. В посёлке "Довиль" класса de luxe стоимость наиболее дорогостоящего лота составила более $1 млн.: в 2016 году в посёлке был продан таунхаус площадью 365 кв. м.

"В 2016 году рынок элитной загородной недвижимости оставался под высоким давлением кризиса и представлял собой "рынок покупателя", где предложение значительно превышает спрос. Девелоперы и продавцы в свою очередь готовы были идти навстречу покупателям, предоставляя скидки, формируя специальные предложения и акции. Несмотря на их максимальную лояльность, покупатели элитных загородных домов подходили к выбору объекта очень тщательно: не торопились принимать решение, выбирали из множества вариантов, советовались с несколькими риэлторами и настаивали на дисконте" - отмечает Александр Шибаев, директор департамента консалтинга, аналитики и исследований компании Blackwood.

По данным Blackwood, в результате объём сделок на рынке элитной недвижимости за 2016 г. незначительно превысил показатель 2015 г., а в течение года наблюдалось сокращение бюджета покупки во всех классах загородной недвижимости. На сделки стоимостью до $1 млн. пришлось 65% спроса, а 50% сделок в рублях заключались с лотами стоимостью до 50 млн. руб., так как активные продажи происходили в основном в период акций и скидок.