ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сбербанк, Газпромбанк и Евразийский банк развития (ЕАБР) заключили с ООО «Автодорожная строительная корпорация» (ООО «АСК») договор о предоставлении синдицированного кредита на общую сумму 38,5 млрд. руб. сроком на 16 лет.

Кредитные средства будут предоставлены ООО «АСК» на принципах проектного финансирования для строительства платного 105-ти километрового участка ЦКАД – третьего пускового комплекса. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между ООО «АСК» и Государственной компанией «Российские автомобильные дороги», заключённого в 2016 г. Ввод автомобильной дороги в эксплуатацию ожидается в 2019 г.

«Проект является не только одним из крупнейших федеральных проектов в области транспортной инфраструктуры, но и задаёт новые стандарты структурирования в области комплексных финансовых решений для концессионных соглашений. Помимо предоставления кредитных средств, Сбербанк продолжает выступать банком-гарантом, обеспечивающим проект требуемым набором банковских гарантий», – отметил Андрей Карасев, Старший управляющий директор – начальник Управления инфраструктурного финансирования Департамента кредитования Сбербанка.

Строительство ЦКАД – первый инфраструктурный мегапроект, частично финансируемый из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Общая стоимость реализации проекта оценивается в 300 млрд рублей, из которых 150 млрд будет профинансировано за счёт ФНБ.