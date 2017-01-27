"Северсталь" и РГО проведут совместные мероприятия в Год экологии
27.01.2017, 17:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Состоялось первое в 2017 году заседание советов Вологодского отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» с участием представителей «Северстали».
В работе советов приняли участие Юрий Воробьев и Председатель Управляющего совета Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
«Северсталь» на мероприятии представляли Людмила Гусева, советник генерального директора дивизиона «Северсталь Российская сталь», депутат Законодательного собрания области, и Валерий Минчев, директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии компании.
На заседании были представлены доклады, касающиеся сотрудничества РГО с органами власти и общественными организациями.
Напомним, в 2016 году «Северсталь» и Вологодское отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» подписали соглашение о взаимодействии. Стороны договорились о сотрудничестве в изучении, развитии и освоении территории региона при реализации научных, экологических, социальных программ и проектов. Отдельным направлением соглашения стало внедрение последних достижений науки в области охраны окружающей среды, экологическое образование в регионе.
В работе советов приняли участие Юрий Воробьев и Председатель Управляющего совета Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
«Северсталь» на мероприятии представляли Людмила Гусева, советник генерального директора дивизиона «Северсталь Российская сталь», депутат Законодательного собрания области, и Валерий Минчев, директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии компании.
На заседании были представлены доклады, касающиеся сотрудничества РГО с органами власти и общественными организациями.
Напомним, в 2016 году «Северсталь» и Вологодское отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» подписали соглашение о взаимодействии. Стороны договорились о сотрудничестве в изучении, развитии и освоении территории региона при реализации научных, экологических, социальных программ и проектов. Отдельным направлением соглашения стало внедрение последних достижений науки в области охраны окружающей среды, экологическое образование в регионе.