ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО «Северсталь» планирует поставить в течение 2017 года более 105 тыс. тонн металлопродукции производителям холодильников, газовых плит, стиральных и моющих машин, промышленной упаковки и стеллажей. Поставки состоятся в рамках уже подписанных квартальных, полугодовых и годовых соглашений с предприятиями, расположенными как в России, так и в ближнем и дальнем зарубежье.



Для бытовой техники «Северсталь» выпускает холоднокатаный прокат с повышенными прочностными характеристиками, соответствующий повышенным требованиям по плоскостности для изготовления корпусов и дверей холодильного оборудования. Оцинкованный прокат поставляется в соответствии с европейскими требованиями на содержание вредных и опасных веществ. Горячекатаный травленый прокат используется для изготовления корпусов компрессоров и двигателей.