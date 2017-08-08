"Северсталь" внедряет систему железнодорожного контроля на Череповецком меткомбинате
08.08.2017, 21:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО "Северсталь", одна из ведущих в мире вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, приступила к реализации проекта автоматизированной системы контроля за перемещением вагонов на Череповецком металлургическом комбинате.
В рамках контрактных обязательств поставщик системы поставит и смонтирует комплекс оборудования, способный обеспечить непрерывный автоматический режим контроля железнодорожного состава. В комплекс войдут системы весоизмерения, видеонаблюдения, распознавания номеров вагонов и аналитическая система. Задачи последней – аккумуляция и анализ информации, формирование тревоги в случае превышения допустимых отклонений по измеряемым параметрам либо при возникновении нестыковок данных в различных системах.
Терминал позволит не только рассчитать статистически достоверные значения и показатели, но и обеспечит дальнейшую логистическую обработку процессов, поскольку будет интегрирована в информационную систему ЧерМК.
Строительство комплекса контроля позволит взвешивать и контролировать все грузопотоки, идущие как на промплощадку, так и покидающие её. По результатам работы системы железнодорожного контроля будут приняты решения о закупке аналогичных терминалов для промплощадки ЧерМК.
В рамках контрактных обязательств поставщик системы поставит и смонтирует комплекс оборудования, способный обеспечить непрерывный автоматический режим контроля железнодорожного состава. В комплекс войдут системы весоизмерения, видеонаблюдения, распознавания номеров вагонов и аналитическая система. Задачи последней – аккумуляция и анализ информации, формирование тревоги в случае превышения допустимых отклонений по измеряемым параметрам либо при возникновении нестыковок данных в различных системах.
Терминал позволит не только рассчитать статистически достоверные значения и показатели, но и обеспечит дальнейшую логистическую обработку процессов, поскольку будет интегрирована в информационную систему ЧерМК.
Строительство комплекса контроля позволит взвешивать и контролировать все грузопотоки, идущие как на промплощадку, так и покидающие её. По результатам работы системы железнодорожного контроля будут приняты решения о закупке аналогичных терминалов для промплощадки ЧерМК.
Источник: Северсталь