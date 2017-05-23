Новый агрегат выпускает шары 4 группы твёрдости, которые используются сырьевыми предприятиями в шаровых мельницах для измельчения руды. Поставку основного технологического оборудования и его наладку выполнила китайская компания Wisdri.

Новый агрегат построен с учетом опыта эксплуатации первого стана. У него новая система закалки шаров, а также система отсортировки, позволяющая отсеивать шары, несоответствующие требованиям к геометрическим размерам.