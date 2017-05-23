«Северсталь» запустила в эксплуатацию шаропрокатный стан № 2 в сортопрокатном производстве Череповецкого металлургического комбината
23.05.2017, 02:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Северсталь», одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных горнодобывающих и сталелитейных компаний, запустила в эксплуатацию шаропрокатный стан № 2 в сортопрокатном производстве Череповецкого металлургического комбината.
Новый агрегат выпускает шары 4 группы твёрдости, которые используются сырьевыми предприятиями в шаровых мельницах для измельчения руды. Поставку основного технологического оборудования и его наладку выполнила китайская компания Wisdri.
Новый агрегат построен с учетом опыта эксплуатации первого стана. У него новая система закалки шаров, а также система отсортировки, позволяющая отсеивать шары, несоответствующие требованиям к геометрическим размерам.