ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Силовые машины» и межгосударственная организация Аргентины и Уругвая – «Смешанная техническая комиссия» (Comision Tecnica Mixta, CTM) заключили контракт на ремонт 20 полюсов роторов гидрогенераторов ГЭС «Сальто Гранде».

В соответствии с контрактными обязательствами «Силовые машины» доставят полюса на свою производственную площадку в Санкт-Петербурге для замены изоляции и обеспечат поставку отремонтированных полюсов на ГЭС «Сальто Гранде».

Срок поставки первой партии, состоящий из 10 полюсов, запланирован на третий квартал текущего года, второй партии — в течение 2018 года.

Поставка полюсов осуществляется в рамках восполнения запаса запчастей генераторного оборудования ГЭС «Сальто Гранде» для проведения капитальных ремонтов гидроагрегатов.

Заключенный контракт является продолжением сотрудничества «Силовых машин» с одной из крупнейших ГЭС Латинской Америки: в 2012 году «Силовые машины» выполнили работы по диагностике гидроагрегата № 9 ГЭС «Сальто Гранде».