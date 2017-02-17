"Силовые машины" поставят запасные части для ГЭС "Сальто Гранде"
17.02.2017, 13:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Силовые машины» и межгосударственная организация Аргентины и Уругвая – «Смешанная техническая комиссия» (Comision Tecnica Mixta, CTM) заключили контракт на ремонт 20 полюсов роторов гидрогенераторов ГЭС «Сальто Гранде».
В соответствии с контрактными обязательствами «Силовые машины» доставят полюса на свою производственную площадку в Санкт-Петербурге для замены изоляции и обеспечат поставку отремонтированных полюсов на ГЭС «Сальто Гранде».
Срок поставки первой партии, состоящий из 10 полюсов, запланирован на третий квартал текущего года, второй партии — в течение 2018 года.
Поставка полюсов осуществляется в рамках восполнения запаса запчастей генераторного оборудования ГЭС «Сальто Гранде» для проведения капитальных ремонтов гидроагрегатов.
Заключенный контракт является продолжением сотрудничества «Силовых машин» с одной из крупнейших ГЭС Латинской Америки: в 2012 году «Силовые машины» выполнили работы по диагностике гидроагрегата № 9 ГЭС «Сальто Гранде».
В соответствии с контрактными обязательствами «Силовые машины» доставят полюса на свою производственную площадку в Санкт-Петербурге для замены изоляции и обеспечат поставку отремонтированных полюсов на ГЭС «Сальто Гранде».
Срок поставки первой партии, состоящий из 10 полюсов, запланирован на третий квартал текущего года, второй партии — в течение 2018 года.
Поставка полюсов осуществляется в рамках восполнения запаса запчастей генераторного оборудования ГЭС «Сальто Гранде» для проведения капитальных ремонтов гидроагрегатов.
Заключенный контракт является продолжением сотрудничества «Силовых машин» с одной из крупнейших ГЭС Латинской Америки: в 2012 году «Силовые машины» выполнили работы по диагностике гидроагрегата № 9 ГЭС «Сальто Гранде».