Смоленская атомная электростанция выполнила годовой план
27.12.2016, 17:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По данным на 26 декабря, с начала года Смоленская АЭС выработала 21,85 млрд кВт.ч электроэнергии, что превышает плановый показатель на 434 млн кВт.ч. Коэффициент использования установленной мощности составил 84,31%, что превышает план на 1,67%.
«Профессиональный, сплоченный коллектив Смоленской АЭС уверенно решает стоящие перед ним задачи. На сегодняшний день атомная станция выполнила и даже перевыполнила задание ФАС по выработке и отпуску электрической энергии», - прокомментировал директор Смоленской АЭС Павел Лубенский, подводя итоги работы в уходящем году.
В регионе Смоленская АЭС была признана лучшим промышленным предприятием по состоянию условий и охраны труда. На уровне отрасли в феврале 2016 года атомной станции был присвоен статус «Предприятие – лидер производственной системы «Росатом» (ПСР). За счет оптимизации технологических операций и повышения производительности труда ремонтная кампания в 2016 году была сокращена на 10 суток (при безусловном соблюдении высокого качества ремонта), что позволило дополнительно выработать свыше
213 млн кВт часов электроэнергии. Внедрение системы и реализация проектов ПСР в целом позволило получить экономический эффект 233 млн рублей.
Новое направление деятельности, которым начинает заниматься Смоленская АЭС в рамках реализации стратегической цели «создание новых продуктов», – производство изотопной продукции, имеющей высокую коммерческую ценность и устойчивый спрос в промышленности и медицине. 2016 год был посвящен обеспечению производственной и организационной инфраструктуры для выполнения работ. В октябре 2017 года запланирована загрузка на энергоблоке №1 первой партии кобальтовых поглотителей.
На Смоленской АЭС в 2017 году запланировано проведение ремонтной кампании энергоблоков с модернизацией оборудования. 1 февраля в капитальный ремонт выводится энергоблок №2, текущий ремонт в июне-июле ожидает первый энергоблок, а в августе-сентябре – третий энергоблок.
Также в 2016 году было принято важное решение – Ростехнадзор выдал лицензии, а на правительственном уровне вышло распоряжение о размещении в Смоленской области двух энергоблоков Смоленской АЭС-2 (ВВЭР-ТОИ), для замещения мощности действующих блоков, которые подлежат выводу из эксплуатации. Подготовлен пакет документов по переводу площадки будущего строительства из земель Гослесфонда в земли промышленности, согласованный губернатором региона.
«Профессиональный, сплоченный коллектив Смоленской АЭС уверенно решает стоящие перед ним задачи. На сегодняшний день атомная станция выполнила и даже перевыполнила задание ФАС по выработке и отпуску электрической энергии», - прокомментировал директор Смоленской АЭС Павел Лубенский, подводя итоги работы в уходящем году.
В регионе Смоленская АЭС была признана лучшим промышленным предприятием по состоянию условий и охраны труда. На уровне отрасли в феврале 2016 года атомной станции был присвоен статус «Предприятие – лидер производственной системы «Росатом» (ПСР). За счет оптимизации технологических операций и повышения производительности труда ремонтная кампания в 2016 году была сокращена на 10 суток (при безусловном соблюдении высокого качества ремонта), что позволило дополнительно выработать свыше
213 млн кВт часов электроэнергии. Внедрение системы и реализация проектов ПСР в целом позволило получить экономический эффект 233 млн рублей.
Новое направление деятельности, которым начинает заниматься Смоленская АЭС в рамках реализации стратегической цели «создание новых продуктов», – производство изотопной продукции, имеющей высокую коммерческую ценность и устойчивый спрос в промышленности и медицине. 2016 год был посвящен обеспечению производственной и организационной инфраструктуры для выполнения работ. В октябре 2017 года запланирована загрузка на энергоблоке №1 первой партии кобальтовых поглотителей.
На Смоленской АЭС в 2017 году запланировано проведение ремонтной кампании энергоблоков с модернизацией оборудования. 1 февраля в капитальный ремонт выводится энергоблок №2, текущий ремонт в июне-июле ожидает первый энергоблок, а в августе-сентябре – третий энергоблок.
Также в 2016 году было принято важное решение – Ростехнадзор выдал лицензии, а на правительственном уровне вышло распоряжение о размещении в Смоленской области двух энергоблоков Смоленской АЭС-2 (ВВЭР-ТОИ), для замещения мощности действующих блоков, которые подлежат выводу из эксплуатации. Подготовлен пакет документов по переводу площадки будущего строительства из земель Гослесфонда в земли промышленности, согласованный губернатором региона.