ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Группа компаний «Соллерс», которая представляет бренды УАЗ и SsangYong, в 2016 году реализовала 49989 автомобилей (-7%). В результате доля «Соллерс» на российском рынке составила 3,5% против 3,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Реализация автомобилей УАЗ в 2016 году увеличилась на 1% и составила 48848 единиц. Бестселлером марки остаётся флагманский внедорожник УАЗ «Патриот», на котором остановил свой выбор 19381 покупатель (-3%). А лидерами роста на российском рынке стали модели УАЗ «Карго» и УАЗ «Пикап», чьи продажи выросли на 19% и 7% соответственно.