ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компания Sony Mobile Communications (Sony Mobile) объявила о выпуске двух моделей среднего сегмента в обновлённой серии X: Xperia XA1 и Xperia XA1 Ultra с 6-дюймовым экраном.



Смартфоны XA1 и XA1 Ultra закрепляют успех прошлогоднего модельного ряда серии XA. Их отличают узнаваемый дизайн, дисплей во всю ширину корпуса, достойные премиального сегмента камеры и восьмиядерный процессор.



В новых моделях использованы достижения Sony в области цифровых камер. XA1 и XA1 Ultra оснащены основными камерами с разрешением 23МП с большой для мобильных устройств матрицей Exmor RS (1/2.3”) и объективом F2.0, которые обеспечивают отлиное качество фотосъёмки при слабом освещении. Время от запуска камеры до первого снимка составляет всего 0,6 с, а быстрый гибридный автофокус гарантирует четкость любых спонтанных кадров.



Фронтальные камеры — ключевой элемент мира селфи. Широкоугольный объектив (23 мм) и камера с разрешение 8МП в Xperia XA1 захватывают все детали даже при съёмке групповых селфи – никто не останется за кадром. Смартфон XA1 Ultra оснащён фронтальной камерой 16МП с оптической стабилизацией, которая нивелирует дрожание рук и повышает качество селфи при плохом освещении.



Кроме того, в ней установлена интеллектуальная вспышка для естественного освещения лица. Камеры в обеих моделях управляются жестами: чтобы создать идеальное селфи, достаточно просто взмахнуть рукой.



Смартфоны Xperia XA1 и Xperia XA1 Ultra на ОС Android N поступят в продажу весной 2017 года и будут доступны в следующих цветах: белом, чёрном, розовом и золотом. Для обеих моделей доступны чёрные и белые чехлы-подставки Style Cover и множество аксессуаров.