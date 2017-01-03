Специалисты не смогли найти повреждения корпуса реактора для Белорусской атомной электростанции
03.01.2017, 10:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Специалистам не удалось обнаружить никаких повреждений корпуса ядерного реактора, доставленного из Российской Федерации на обозначенный выше атомный объект. Данная информация поступила от сотрудников пресс-службы Белорусской атомной электростанции в минувший четверг.
26 декабря минувшего года на станции "Славное" Белорусской железной дороги в процессе осуществления маневровых работ при транспортировке корпуса реактора для Белорусской атомной электростанции произошёл инцидент . А заключался он в том, что металлический транспортный кожух, который предназначен для защиты опорного бурта корпуса реактора, слегка соприкоснулся с полой железобетонной опорой контактной сети. Надо отметить, что всё это произошло при скорости движения состава, равной приблизительно трём километрам в час. Напоминаем, что обсуждаемая конструкция прибыла на площадку Белорусской атомной электростанции.
"Двадцать девятого декабря 2016 года с участием представителей генерального конструктора, завода-изготовителя, Белорусской железной дороги, компании-перевозчика, страховой компании, заказчика и генподрядчика произведён осмотр всех элементов корпуса реактора. Для осмотра бурта опорного был снят защитный кожух. В результате осмотра никаких повреждений не обнаружено", - сказано в сообщении.
Напоминаем, что Белорусская атомная электростанция, которая на данный момент возводится неподалёку от города Островец, что находится в Гродненской области в пятидесяти километрах от столицы Литвы -Вильнюса, будет состоять из двух энергетических блоков российского проекта ВВЭР-1200, суммарная электрическая мощностью будет достигать 2400 мегаватт.
Для её строительства избран проект АЭС-2006, который является типовым российским проектом атомной станции нового поколения "3 плюс", для которой характерны улучшенные технико-экономические показатели, соответствующие наиболее современным, как их называют, "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.
26 декабря минувшего года на станции "Славное" Белорусской железной дороги в процессе осуществления маневровых работ при транспортировке корпуса реактора для Белорусской атомной электростанции произошёл инцидент . А заключался он в том, что металлический транспортный кожух, который предназначен для защиты опорного бурта корпуса реактора, слегка соприкоснулся с полой железобетонной опорой контактной сети. Надо отметить, что всё это произошло при скорости движения состава, равной приблизительно трём километрам в час. Напоминаем, что обсуждаемая конструкция прибыла на площадку Белорусской атомной электростанции.
"Двадцать девятого декабря 2016 года с участием представителей генерального конструктора, завода-изготовителя, Белорусской железной дороги, компании-перевозчика, страховой компании, заказчика и генподрядчика произведён осмотр всех элементов корпуса реактора. Для осмотра бурта опорного был снят защитный кожух. В результате осмотра никаких повреждений не обнаружено", - сказано в сообщении.
Напоминаем, что Белорусская атомная электростанция, которая на данный момент возводится неподалёку от города Островец, что находится в Гродненской области в пятидесяти километрах от столицы Литвы -Вильнюса, будет состоять из двух энергетических блоков российского проекта ВВЭР-1200, суммарная электрическая мощностью будет достигать 2400 мегаватт.
Для её строительства избран проект АЭС-2006, который является типовым российским проектом атомной станции нового поколения "3 плюс", для которой характерны улучшенные технико-экономические показатели, соответствующие наиболее современным, как их называют, "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.