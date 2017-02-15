ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Нержавеющая сталь Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») будет использована при строительстве комплекса по производству смешанного уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах. Комплекс возводится в рамках проекта «Прорыв» госкорпорации «Росатом» на площадке Сибирского химического комбината (Томская обл.).

Для строительства инновационного комплекса ЧМК поставит нержавеющую сталь в листах различной толщины и с различными характеристиками в зависимости от назначения. Первую партию продукции ЧМК уже изготовил и отгрузил в адрес генерального подрядчика строительства комплекса.

«Прорыв» – один из главных современных мировых проектов в ядерной энергетике, реализуемый в России ведущими отраслевыми учеными и специалистами.