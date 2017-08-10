ОРЕАНДА-НОВОСТИ В интернете появились документы Агентства по охране окружающей среды США (EPA), дающие представление о некоторых характеристиках самого доступного электрокара Tesla Motors – Model 3.



Так, новинка получит версию с блоком батарей на 80,5 кВт-ч, которые позволят проехать электрокару без подзарядки батарей до 500 км. Такой автомобиль укомплектуют электрическим мотором, развивающим 258 л.с., пишет портал AutoNews.ru. По всей видимости, речь идет о комплектации Long Range. Такой электрокар сможет разгоняться с места до «сотни» за 5,1 секунды, а его максимальная скорость составляет 225 км/ч. Желающим приобрести данную модификацию Model 3 необходимо заплатить 44 тыс. долларов.



Базовая версия электромобиля способна проехать до 350 км. До 100 км/ч автомобиль может разгоняться за 5,6 секунды. Цены на самый доступный вариант Model 3 начинаются от 35 тыс. долларов.



Первые 30 автомобилей Model 3уже были переданы в пользование сотрудникам Tesla Motors. Клиентские доставки Model 3 начнутся осенью нынешнего года. Ранее сообщалось, что объемы выпуска Model 3 начнут расти «в геометрической прогрессии»: в августе соберут около 100 машин, в сентябре – более 1500, а к декабрю с конвейера будет сходить до 20 тыс. электрокаров ежемесячно.