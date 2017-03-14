ОРЕАНДА-НОВОСТИ Москомархитектура выдала свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения проекту, в основу которого положена концепция рижского бюро, победившего в международном конкурсе 2014 года.



Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, авторы концепции, бюро из Риги United Riga Architects, были привлечены к стадии «П» проекта станции, и разрабатывали его совместно с ОАО «Ленметрогипротранс».



«Жизнь, безусловно, внесла в конкурсную концепцию свои коррективы, всё-таки метро – это сложный, технологичный объект и не всё в нём можно реализовать. Но в целом можно сказать, что авторский надзор позволил сохранить первоначальную идею с русским узорчатым орнаментом, перенесённым в современные материалы. Конкурсы на метро поддерживаются мэром Сергеем Собяниным и, как мы видим, позволяют получить действительно уникальное авторское решение новых станций», - сказал Сергей Кузнецов.



Станция откроется на пересечении Боровского шоссе с улицей Шолохова. У неё будет два подземных вестибюля. Главным украшением станции станут напоминающие древнерусские своды ажурные плафоны, рассеивающие свет. Сверху они будут закрыты перфорированными металлическими панелями с характерным «московским» узором.



Как отметил Кузнецов, оригинальная идея рижских архитекторов с освещением станции позволяет визуально расширить пространство подземного зала, а также менять цветность, создавая различные настроения и меняя внешний облик станции.



На фоне светящихся узоров детали основных конструкций сделаны минималистичными. Для покрытия пола используются плиты светлого гранита с добавлением полос тёмного магнезита, который отмечает планировочные оси помещений. Стены станции, вестибюлей, лестниц и переходов облицовываются панелями из алюмокомпозита.



Станцию планируется открыть в 2018 году.