ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Американский автопроизводитель Tesla Motors передал покупателям первые 30 машин серийной версии массового электромобиля Model 3. Машина будет поставляться в двух версиях: со стандартной батареей и запасом хода 220 миль (354 км) и увеличенной – с пробегом на полной зарядке 310 миль (499 км).

Обычная Model 3 Standard стоит 35 тыс. долларов, Range+ – 44 тыс. долларов, более дешёвая модель начнёт поставляться позже, осенью этого года. Стандартная версия разгоняется до 98 км/ч за 5,6 с, улучшенная – за 5,1 с. Model 3 Standard может подзарядиться на специальной станции зарядки за 30 минут (supercharging rate) для пробега на 130 миль (209 км), Range+ – до 170 миль (274 км), как Tesla Model S. В пакет дополнительных улучшений за 5 тыс. долларов входят панорамная крыша, отделка деревом, высококачественная аудиосистема, сиденья с подогревом и улучшенной отделкой. В отличие от предыдущих моделей, Tesla не будет демонстрировать снаружи размеры аккумуляторных батарей и вариант отделки: все автомобили будут идентичны снаружи, без дополнительных шильдиков.

Сейчас только один серийный электромобиль превзошёл 300-мильный рубеж пробега без подзарядки – самая дорогая версия Tesla Model S стоимостью 97500 долларов. Model 3 даст лучшее соотношение стоимости электромобиля к запасу хода, чем у нынешнего рекордсмена Chevrolet Bolt (37500 долларов). У Model 3 Range+ цена за милю запаса хода составляет 141,94 долларов, у Bolt – 157,54 долларов, у Model 3 Standart – 160,44 долларов. У массового электромобиля Nissan Leaf S (30680 долларов) – 286,73 долларов, для Tesla Model S 100D (97500 долларов), с пробегом до подзарядки 335 миль (539 км) – 291,04 долларов.

Tesla приняла более 500 тысяч заказов на новинку от клиентов, которые внесли депозит по 1000 долларов, заявил гендиректор компании Илон Маск на мероприятии по передаче первых машин на заводе в Вермонте (Калифорния). Новые покупатели, которые закажут машину сейчас, не получат её раньше конца 2018 года добавил Маск. Ключевая задача, пояснил он, – быстро нарастить темп выпуска, избегая проблем, мешавших запуску технологически более сложного кроссовера Model X. Tesla собирается производить по 500 тысяч автомобилей в год и рассчитывает скорее запустить фабрику батарей в Неваде, чтобы снизить расходы на батареи. Маск подтвердил, что в ближайшие несколько месяцев темп производства будет низким, но к концу года увеличится до 20 тысяч автомобилей в месяц, а к концу 2018 года – до 50 тысяч в месяц. Это агрессивная цель для компании, которая сейчас производит около 75 тысяч Model S и Model X в год.

Массовая Model 3 должна наконец сделать компанию более финансово стабильной, чтобы она смогла прекратить финансовые заимствования. Только в этом году в преддверии запуска новой модели Tesla потратила более 2 млрд долларов.