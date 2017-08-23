ОРЕАНДА-НОВОСТИ Стоимость LADA Vesta универсал в максимальной комплектации будет выше 800 тыс. руб., рассказал глава АВТОВАЗа Николя Мор.



"LADA Vesta SW будет немного дороже в базовой версии и ещё немного дороже для версии Сross. Vesta SW Cross в максимальной комплектации с мотором 1,8 будет стоить дороже 800 тысяч", - сказал Мор, слова которого приводит агентство "Прайм". Минимальная стоимость седана LADA Vesta сейчас составляет около 550 тыс. руб.



Глава АВТОВАЗа также добавил, что производство LADA Vesta в кузове универсал стартует уже в ближайшее время, а продажи новинки - в конце 2017 года.



LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW созданы на основе одного типа кузова, однако каждый из автомобилей имеет свой индивидуальный дизайн. Обе модели выглядят по-спортивному. LADA Vesta SW несёт в себе дополнительную полезную функциональность благодаря большому внутреннему объёму и наличию пятой двери. LADA Vesta SW Cross, в свою очередь, добавляет семейству ещё больше практичности за счёт увеличенного дорожного просвета и наличию защитных элементов кузова, придающих модели мощный и внушительный вид. Это является частью стратегии по наполнению портфолио LADA автомобилями из линейки Cross.



Передняя часть LADA Vesta SW несёт отпечаток ярко-выраженной ИКС-графики, в то время как LADA Vesta SW Cross получила в дополнение к ней более мощный и экспрессивный характер. Темные грани передних фар плавно переходят в решетку радиатора и расположенный под ней воздухозаборник, принимая графическую форму ИКС. У LADA Vesta SW Cross линия продолжается до нижней части бампера, что визуально увеличивает размер ИКС-графики в передней части автомобиля, контрастируя с цветом капота, передних крыльев и бампером. Графическое решение также подчёркивается расположенной по центру защитной накладкой серебристого цвета, объединяющей между собой два декоративных хромированных «бумеранга», что в очередной раз свидетельствует о принадлежности к ДНК марки. Внешний вид переднего бампера в комплексе с накладками на арки передних колес зрительно увеличивают автомобиль.



Покатая линия крыши переходит в интегрированный задний спойлер, улучшающий аэродинамику и повышающий сцепление с дорогой. Особый наклон элементов остекления в задней части автомобиля и оригинальные задние стойки формируют оптическое впечатление парящей крыши. Расположенные на ней рейлинги придают силуэту спортивности: на LADA Vesta SW Cross они серебристого цвета.



Форма задней стойки автомобиля напоминает «акулий плавник». Кромка задних стоек выровнена относительно угла наклона линии задних фонарей, а глянцевая черная вставка отделяет заднюю стойку от крыши и заднего спойлера, поддерживая идею «парящей крыши». Подобное решение служит и для разделения потоков воздуха по бокам автомобиля, улучшая аэродинамику. В совокупности с двухсекционными задними фонарями это решение вносит элемент эмоциональности в облик задней части автомобиля, визуально расширяя его и придавая устойчивости посадке, а двойной хромированный патрубок выхлопной трубы добавляет внешнему виду спортивности. Тема «акульего плавника» появляется и в интегрированной в крышу антенне, расположенной перед задним спойлером.



Внушительный внешний вид LADA Vesta SW Cross подчеркивают широкая колея и шины большей размерности на дисках оригинального дизайна, 5 спиц которых выполнены в форме клинка с алмазной огранкой по внешнему контуру.



Колёса большего размера и оригинальные настройки подвесок позволили увеличить дорожный просвет LADA Vesta SW Cross до 203 мм – показатель, более привычный для сегмента классических кроссоверов. Дорожный просвет LADA Vesta SW – 178 мм. Серийные автомобили также будут оснащаться наружной кнопкой открывания багажника, запираемым лючком бензобака, задними дисковыми тормозными механизмами (в некоторых комплектациях). Кузова новинок усилены дополнительными элементами, повышающими жёсткость на кручение, а в меру острое рулевое управление (2,8 оборота руля) подарит новые ощущения от азартного вождения.