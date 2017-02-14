ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня многие транспортные предприятия различных субъектов РФ готовы протестировать электробус на своих маршрутах, заявил главный конструктор по автомобильным агрегатам и спецтехнике КАМАЗа Андрей Савинков.

Между тем, пробег электробуса «КАМАЗ» по маршрутам Москвы и Санкт-Петербурга в рамках тестовых испытаний преодолел отметку в 12 тыс. км. Отзывы о перспективной модели пассажирского транспорта – положительные, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Электробус КАМАЗ-6282 – совместный проект КАМАЗа и российской научно-технической компании Drive Electro. Тестовая эксплуатация новой модели началась в мае 2016 года в «Сколково», продолжилась на проспектах Москвы, и сегодня электробус «КАМАЗ» курсирует по маршрутам Санкт-Петербурга. Пассажиры и водители отмечают плавный ход электробуса, бесшумность, быстрый разгон и экологичность.

Электробус второго поколения КАМАЗ-6282 адаптирован для маломобильных пассажиров, имеет низкий уровень пола, оснащён видеокамерами и спутниковой навигацией. Кроме того, модель оборудована литий-титанатными (LTO) аккумуляторами, что дополняет ряд преимуществ.

Электробус успешно заряжается даже в условиях низких температур, при этом для зарядки требуется всего 6 минут. Также благодаря сравнительно низкой массе аккумуляторов электробуса «КАМАЗ» есть возможность перевозить большое количество пассажиров.

Аккумулятор рассчитан, как минимум, на 20 тыс. циклов полного заряда/разряда, а это более 15 лет интенсивной эксплуатации. С учётом низкой стоимости обслуживания и эксплуатации цена на электробус «КАМАЗ» окупается в середине его жизненного цикла.